Informations pratiques

Saint-Étienne-sur-Blesle

Fête de la Pêche

Le Cheylat Saint-Étienne-sur-Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Concours de pêche pour les jeunes de 6 à 10 ans et de 11 à 16 ans, avec récompense et goûter pour tous.

Appâts autorisés teigne ou ver de farine. Maïs interdit.

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Le Cheylat Saint-Étienne-sur-Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 76 blesle@ot-brioude.fr

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English :

Fishing contest for children ages 6–10 and 11–16, with prizes and refreshments for everyone.

Permitted bait: moth larvae or mealworms. Moth larvae are prohibited.

L’événement Fête de la Pêche Saint-Étienne-sur-Blesle a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne