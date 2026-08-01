Fête de la Pêche Saint-Étienne-sur-Blesle
samedi 8 août 2026 · Saint-Étienne-sur-Blesle
Informations pratiques
Saint-Étienne-sur-Blesle
Fête de la Pêche
Le Cheylat Saint-Étienne-sur-Blesle Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Concours de pêche pour les jeunes de 6 à 10 ans et de 11 à 16 ans, avec récompense et goûter pour tous.
Appâts autorisés teigne ou ver de farine. Maïs interdit.
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Le Cheylat Saint-Étienne-sur-Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 76 blesle@ot-brioude.fr
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English :
Fishing contest for children ages 6–10 and 11–16, with prizes and refreshments for everyone.
Permitted bait: moth larvae or mealworms. Moth larvae are prohibited.
L’événement Fête de la Pêche Saint-Étienne-sur-Blesle a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne