Vaxoncourt

Fête de la pêche

Vaxoncourt Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Fête ouverte à tous

La pêche sera ouverte toute la journée.

Repas prévu le midi à 17 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants réservation jusqu’au 20 juin.Tout public

5 .

Vaxoncourt 88330 Vosges Grand Est +33 6 11 40 29 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open to all

Fishing will be open all day.

Lunch at 17 euros for adults and 10 euros for children: reservation until June 20.

L’événement Fête de la pêche Vaxoncourt a été mis à jour le 2026-06-05 par OT EPINAL ET SA REGION