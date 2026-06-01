Fête de la pêche Vaxoncourt
Fête de la pêche Vaxoncourt samedi 27 juin 2026.
Vaxoncourt
Fête de la pêche
Vaxoncourt Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Fête ouverte à tous
La pêche sera ouverte toute la journée.
Repas prévu le midi à 17 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants réservation jusqu’au 20 juin.Tout public
5 .
Vaxoncourt 88330 Vosges Grand Est +33 6 11 40 29 30
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English :
Open to all
Fishing will be open all day.
Lunch at 17 euros for adults and 10 euros for children: reservation until June 20.
L’événement Fête de la pêche Vaxoncourt a été mis à jour le 2026-06-05 par OT EPINAL ET SA REGION
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