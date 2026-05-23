Saint-Denis-le-Ferment

Fête de la peinture

Saint-Denis-le-Ferment Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Sur le thème de l’éveil des sens et de l’amour de la fête dans les jardins de Saint-Denis-le-Ferment.

Au programme

– À 9h accueil des peintres,

– À 10h ateliers créatifs pour les enfants et les adultes,

– À 15h promenade bucolique à la rencontre des peintres,

– À 18h exposition des œuvres de la journée,

– À 19h concerts.

Restauration le midi et le soir avec le Food Croque et le Bistrot FMR. .

Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 6 14 62 75 97 entre-les-lignes@wanadoo.fr

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English : Fête de la peinture

L’événement Fête de la peinture Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-05-23 par Vexin Normand Tourisme