Anglars-Nozac

Fête de la Pentecôte à Anglars-Nozac

Anglars-Nozac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Des concerts, des animations pour les enfants, animations foraines, un apéro ou un repas à partager..

Des concerts, des animations pour les enfants, animations foraines, un apéro ou un repas à partager… pendant 4 jours c'est la fête au village.

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Anglars-Nozac 46300 Lot Occitanie +33 6 24 01 87 44

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English :

Concerts, children’s entertainment, fairground entertainment, an aperitif or a meal to share…

L’événement Fête de la Pentecôte à Anglars-Nozac Anglars-Nozac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Gourdon