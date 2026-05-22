Fête de la Pentecôte à Anglars-Nozac Anglars-Nozac
Fête de la Pentecôte à Anglars-Nozac Anglars-Nozac vendredi 22 mai 2026.
Anglars-Nozac
Fête de la Pentecôte à Anglars-Nozac
Anglars-Nozac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
Des concerts, des animations pour les enfants, animations foraines, un apéro ou un repas à partager..
Des concerts, des animations pour les enfants, animations foraines, un apéro ou un repas à partager… pendant 4 jours c'est la fête au village.
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Anglars-Nozac 46300 Lot Occitanie +33 6 24 01 87 44
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English :
Concerts, children’s entertainment, fairground entertainment, an aperitif or a meal to share…
L’événement Fête de la Pentecôte à Anglars-Nozac Anglars-Nozac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Gourdon