Crèvecœur-le-Grand

Fête de la Pentecôte

Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Le Comité des fêtes de Crèvecœur-le-Grand vous donne rendez-vous pour un grand week-end festif et familial à l’occasion de la Fête de la Pentecôte.

Pendant trois jours, la commune vivra au rythme des animations, entre spectacles, défilé, feu d’artifice et moments de partage. Une belle occasion de se retrouver, de profiter des beaux jours et de créer des souvenirs en famille ou entre amis.

Samedi à 16h spectacle gratuit pour enfants J’aime pas les jouets à la salle des fêtes

Samedi à 23h feu d’artifice ouvert à tous

Dimanche à 15h défilé sur le thème Disney avec The Peace Band (un ticket de manège offert aux enfants participants)

Lundi exposition de voitures tuning avec la Team Rasso 60

Trois jours d’animations pour petits et grands, placés sous le signe de la convivialité, de la fête et de la bonne humeur.

Le Comité des fêtes de Crèvecœur-le-Grand vous donne rendez-vous pour un grand week-end festif et familial à l’occasion de la Fête de la Pentecôte.

Pendant trois jours, la commune vivra au rythme des animations, entre spectacles, défilé, feu d’artifice et moments de partage. Une belle occasion de se retrouver, de profiter des beaux jours et de créer des souvenirs en famille ou entre amis.

Samedi à 16h spectacle gratuit pour enfants J’aime pas les jouets à la salle des fêtes

Samedi à 23h feu d’artifice ouvert à tous

Dimanche à 15h défilé sur le thème Disney avec The Peace Band (un ticket de manège offert aux enfants participants)

Lundi exposition de voitures tuning avec la Team Rasso 60

Trois jours d’animations pour petits et grands, placés sous le signe de la convivialité, de la fête et de la bonne humeur. .

Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France

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English :

The Comité des fêtes de Crèvec?ur-le-Grand invites you to a festive family weekend for the Pentecost Festival.

For three days, the town will be alive with entertainment, shows, parades, fireworks and social events. A great opportunity to get together, enjoy the warm weather and make memories with family and friends.

Saturday at 4pm: free children?s show J?aime pas les jouets at the salle des fêtes

Saturday, 11pm: fireworks display open to all

Sunday, 3pm: Disney-themed parade with The Peace Band (participating children receive a free ride)

Monday: tuning car show with Team Rasso 60

Three days of entertainment for young and old, all in a friendly, festive and good-humored atmosphere.

L’événement Fête de la Pentecôte Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis