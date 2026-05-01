Izotges

Fête de la Pentecôte

Village IZOTGES Izotges Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

La traditionnelle fête de la Pentecôte revient dans une ambiance conviviale et festive.

Pendant deux jours, habitants et visiteurs pourront profiter d’animations variées mêlant musique, théâtre, gourmandise et moments de partage.

Au programme

Vendredi 22 mai

20 h animation danse country

21 h soirée théâtre avec le spectacle Préhistoires grotesques , gratuit.

Food truck Les plats dans les collines

Dimanche 24 mai

À partir de 8 h vide-grenier, Floralies et marché

Restauration et buvette sur place

À partir de 20 h repas (sur réservation) paëlla, salade et fromage, tarte aux pommes et café

Tarif 15 € Menu enfant 10 €

Concert du groupe Queen’s Barracuda Pop Rock

Château gonflable pour les enfants.

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Village IZOTGES Izotges 32400 Gers Occitanie +33 6 03 97 29 65 commune.izotges@wanadoo.fr

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English :

The traditional Pentecost festival returns in a convivial and festive atmosphere.

For two days, locals and visitors alike will be able to enjoy a wide range of entertainment, including music, theater, food and sharing.

On the program

Friday, May 22nd

8 pm: country dance entertainment

9 p.m.: Theater evening with the show Préhistoires grotesques , free of charge.

Les plats dans les collines food truck

Sunday, May 24th

From 8 a.m.: Garage sale, Floralies and market

Food and refreshments on site

From 8 pm: meal (reservation required) paëlla, salad and cheese, apple pie and coffee

Price: 15 ? Children’s menu: 10 ?

Concert by Queen?s Barracuda ? Pop Rock

Bouncy castle for children.

L’événement Fête de la Pentecôte Izotges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65