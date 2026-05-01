Fête de la Pentecôte Village Izotges
Fête de la Pentecôte Village Izotges vendredi 22 mai 2026.
Izotges
Fête de la Pentecôte
Village IZOTGES Izotges Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
La traditionnelle fête de la Pentecôte revient dans une ambiance conviviale et festive.
Pendant deux jours, habitants et visiteurs pourront profiter d’animations variées mêlant musique, théâtre, gourmandise et moments de partage.
Au programme
Vendredi 22 mai
20 h animation danse country
21 h soirée théâtre avec le spectacle Préhistoires grotesques , gratuit.
Food truck Les plats dans les collines
Dimanche 24 mai
À partir de 8 h vide-grenier, Floralies et marché
Restauration et buvette sur place
À partir de 20 h repas (sur réservation) paëlla, salade et fromage, tarte aux pommes et café
Tarif 15 € Menu enfant 10 €
Concert du groupe Queen’s Barracuda Pop Rock
Château gonflable pour les enfants.
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Village IZOTGES Izotges 32400 Gers Occitanie +33 6 03 97 29 65 commune.izotges@wanadoo.fr
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English :
The traditional Pentecost festival returns in a convivial and festive atmosphere.
For two days, locals and visitors alike will be able to enjoy a wide range of entertainment, including music, theater, food and sharing.
On the program
Friday, May 22nd
8 pm: country dance entertainment
9 p.m.: Theater evening with the show Préhistoires grotesques , free of charge.
Les plats dans les collines food truck
Sunday, May 24th
From 8 a.m.: Garage sale, Floralies and market
Food and refreshments on site
From 8 pm: meal (reservation required) paëlla, salad and cheese, apple pie and coffee
Price: 15 ? Children’s menu: 10 ?
Concert by Queen?s Barracuda ? Pop Rock
Bouncy castle for children.
L’événement Fête de la Pentecôte Izotges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65