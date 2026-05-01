Saint-Goussaud

Fête de la Pentecôte

Le Bourg Saint-Goussaud Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

A partir de 7h 00 brocante, vide grenier et marché de producteurs, exposition et défilé de tracteurs et véhicules anciens, buvette,

Dès 12h 00 animation musicale, variété Française et internationale avec le duo Dom et Gégé , buvette, tête de veau, grillades, crêpes, animation enfant,

A 14h 00 marche de 3-4 kms à la découverte de nos chemins creux et richesses naturelles animée par Nature et Patrimoine ,

Diffusion de Paroles d’Anciens dans la salle des fêtes. .

Le Bourg Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 89 74

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English : Fête de la Pentecôte

L’événement Fête de la Pentecôte Saint-Goussaud a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse