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AGENDA · Noyen-sur-Sarthe

Fête de la Plage route de Mézeray Noyen-sur-Sarthe

samedi 18 juillet 2026 · route de Mézeray · Noyen-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
route de Mézeray
Adresse
Site de la plage
Ville
72430 Noyen-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif

Noyen-sur-Sarthe

Fête de la Plage

route de Mézeray Site de la plage Noyen-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 03:00:00

Date(s) :
2026-07-18

C’est la fête de la Plage
Spectacles gratuits ouverts à toutes et à tous. Feu d’artifice tiré vers 23 h.   .

route de Mézeray Site de la plage Noyen-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 70 08 

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English :

Fête de la Plage

L’événement Fête de la Plage Noyen-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Vallée de la Sarthe

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