AGENDA · Noyen-sur-Sarthe
Fête de la Plage route de Mézeray Noyen-sur-Sarthe
samedi 18 juillet 2026 · route de Mézeray · Noyen-sur-Sarthe
Informations pratiques
Noyen-sur-Sarthe
Fête de la Plage
route de Mézeray Site de la plage Noyen-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 03:00:00
Date(s) :
2026-07-18
C’est la fête de la Plage
Spectacles gratuits ouverts à toutes et à tous. Feu d’artifice tiré vers 23 h. .
route de Mézeray Site de la plage Noyen-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 70 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fête de la Plage
L’événement Fête de la Plage Noyen-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Vallée de la Sarthe