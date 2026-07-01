Fête de la Plage route de Mézeray Noyen-sur-Sarthe

Informations pratiques

Noyen-sur-Sarthe

Fête de la Plage

route de Mézeray Site de la plage Noyen-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 03:00:00

Date(s) :

2026-07-18

C’est la fête de la Plage

Spectacles gratuits ouverts à toutes et à tous. Feu d’artifice tiré vers 23 h. .

route de Mézeray Site de la plage Noyen-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 70 08

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English :

Fête de la Plage

L’événement Fête de la Plage Noyen-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Vallée de la Sarthe