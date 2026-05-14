Noyen-sur-Sarthe

Mardi du Patrimoine Visite du Château de Verdelle

Verdelle Noyen-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 15:30:00

fin : 2026-08-25 16:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Visite du Château de Verdelle

Construit au début du XIXᵉ siècle entre la Sarthe et le ruisseau de la Gée, le château de Verdelle est une élégante villa palladienne, pensée comme une demeure résolument moderne pour son époque. Son architecture raffinée, ses innovations techniques et son cadre naturel en font un lieu remarquable à découvrir. .

Verdelle Noyen-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Visit to Château de Verdelle

L’événement Mardi du Patrimoine Visite du Château de Verdelle Noyen-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe