Mardi du Patrimoine Visite du Château de Verdelle Noyen-sur-Sarthe
Mardi du Patrimoine Visite du Château de Verdelle Noyen-sur-Sarthe mardi 25 août 2026.
Noyen-sur-Sarthe
Mardi du Patrimoine Visite du Château de Verdelle
Verdelle Noyen-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:30:00
fin : 2026-08-25 16:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Visite du Château de Verdelle
Construit au début du XIXᵉ siècle entre la Sarthe et le ruisseau de la Gée, le château de Verdelle est une élégante villa palladienne, pensée comme une demeure résolument moderne pour son époque. Son architecture raffinée, ses innovations techniques et son cadre naturel en font un lieu remarquable à découvrir. .
Verdelle Noyen-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
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Visit to Château de Verdelle
L’événement Mardi du Patrimoine Visite du Château de Verdelle Noyen-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe