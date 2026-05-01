Fête de la Pointe du Grouin Saint-Léonard Vains

Vains

Fête de la Pointe du Grouin

Saint-Léonard Pointe du Grouin du Sud Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Une journée d’animations familiales et un apéro-concert face à la baie du Mont Saint-Michel !

Nouveauté cette année, la fête ouvre ses portes dès 16h avec un accent mis sur le jeune public et le jeu traditionnel

– ateliers dessin un espace créatif sera installé pour que les enfants puissent illustrer la beauté de la pointe.

– jeux en bois des jeux géants seront mis à disposition en extérieur pour favoriser la convivialité et le défi entre amis.

L’événement phare de la soirée sera l’apéro-concert, proposant une montée en puissance musicale tout au long de la soirée

– 18h Mannhein Duo style folk-rock pour une ambiance chaleureuse en début de soirée,

– 20h Why Not Le meilleur de la variété française pour chanter et danser ensemble,

– 22h Viktorem Un set DJ pour terminer la nuit en beauté face à la mer.

Pour le plaisir des papilles, une offre de restauration variée sera disponible sur place tout au long de l’événement. Les bénévoles du CDF prépareront grillades, sandwichs, crêpes. .

Saint-Léonard Pointe du Grouin du Sud Vains 50300 Manche Normandie comitedesfetes.vains@gmail.com

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English : Fête de la Pointe du Grouin

L’événement Fête de la Pointe du Grouin Vains a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts