Visite libre de la Ferme des Cara-Meuh !, La ferme des Cara-Meuh !, Vains
Visite libre de la Ferme des Cara-Meuh !, La ferme des Cara-Meuh !, Vains lundi 1 juin 2026.
Visite libre de la Ferme des Cara-Meuh ! 1 – 7 juin La ferme des Cara-Meuh ! Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
– Visite libre d’une ferme laitière biologique et des ateliers de fabrication (caramel, fromage, bière)
– Découverte du Cara-Poule
– Dégustation des produits de la ferme et du lait entier Fairefrance
La ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard 50300 Vains Vains 50300 Manche Normandie
Visite libre d’une ferme laitière biologique et de ses ateliers de fabrication (caramel, fromage, bière)
La Ferme des Cara-Meuh !
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