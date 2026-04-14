Visite libre de la Ferme des Cara-Meuh !, La ferme des Cara-Meuh !, Vains

Visite libre de la Ferme des Cara-Meuh ! 1 – 7 juin La ferme des Cara-Meuh ! Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

– Visite libre d’une ferme laitière biologique et des ateliers de fabrication (caramel, fromage, bière)

– Découverte du Cara-Poule

– Dégustation des produits de la ferme et du lait entier Fairefrance

La ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard 50300 Vains Vains 50300 Manche Normandie

Visite libre d’une ferme laitière biologique et de ses ateliers de fabrication (caramel, fromage, bière)

La Ferme des Cara-Meuh !