Fête de la pomme Rue de la Forêt Cappel

Informations pratiques

Cappel

Fête de la pomme

Rue de la Forêt Local de la presse à fruit Cappel Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Organisés par les arboriculteurs de Cappel et environs. Exposition des fruits, renseignements sur les arbres fruitiers et commandes d’arbres, vente du jus de pomme, visites de la fabrique de jus de pomme à 10h/14h et 16h ainsi que la distillation ! Entrée libre. Restauration, café gâteaux, buvette tout au long de la journéeTout public

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Rue de la Forêt Local de la presse à fruit Cappel 57450 Moselle Grand Est +33 7 86 03 48 11

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English :

Organized by fruit growers from Cappel and the surrounding area. Fruit exhibition, information on fruit trees and tree orders, apple juice sales, tours of the apple juice factory %E0 from 10 a.m. to 2 p.m. and 4 p.m., as well as a distillation demonstration! Free admission. Food, coffee and pastries, and refreshments available throughout the day

L’événement Fête de la pomme Cappel a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH