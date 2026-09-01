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Marché aux puces Salle Polyvalente Cappel

dimanche 20 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Cappel

Marché aux puces Salle Polyvalente Cappel

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Polyvalente
Adresse
Rue de la Forêt
Ville
57450 Cappel
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Cappel

Marché aux puces

Salle Polyvalente Rue de la Forêt Cappel Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Proposé par le Syndicat des arboriculteurs de Cappel et environs. Les inscriptions se font uniquement pour *l’intérieur de la salle* au 06 40 28 11 69 au tarif de 3€ le m/l., les exposants désirant l’extérieur, seront placés au fur et à mesure de leurs arrivées. Tarif extérieur 10€ les 5 m/l avec possibilité de laisser sa voiture derrière le stand. Marché aux puces dès 7h00. Les exposants devront renseigner un document à leur arrivée en y joignant une photocopie recto-verso de leur carte d’identité.Tout public
0  .

Salle Polyvalente Rue de la Forêt Cappel 57450 Moselle Grand Est +33 6 40 28 11 69 

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English :

Organized by the Cappel and Surrounding Areas Arborists’ Union. Registration is for *indoor space* only; call 06 40 28 11 69 at a rate of 3? per meter, and exhibitors wishing to set up outdoors will be assigned space on a first-come, first-served basis. Outdoor rate: 10? per 5 m/l, with the option to park your car behind the booth. The flea market opens at 7:00 a.m. Exhibitors must fill out a form upon arrival and attach a photocopy of both sides of their ID card.

L’événement Marché aux puces Cappel a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

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