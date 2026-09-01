Marché aux puces Salle Polyvalente Cappel

Informations pratiques

Cappel

Marché aux puces

Salle Polyvalente Rue de la Forêt Cappel Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Proposé par le Syndicat des arboriculteurs de Cappel et environs. Les inscriptions se font uniquement pour *l’intérieur de la salle* au 06 40 28 11 69 au tarif de 3€ le m/l., les exposants désirant l’extérieur, seront placés au fur et à mesure de leurs arrivées. Tarif extérieur 10€ les 5 m/l avec possibilité de laisser sa voiture derrière le stand. Marché aux puces dès 7h00. Les exposants devront renseigner un document à leur arrivée en y joignant une photocopie recto-verso de leur carte d’identité.Tout public

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Salle Polyvalente Rue de la Forêt Cappel 57450 Moselle Grand Est +33 6 40 28 11 69

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English :

Organized by the Cappel and Surrounding Areas Arborists’ Union. Registration is for *indoor space* only; call 06 40 28 11 69 at a rate of 3? per meter, and exhibitors wishing to set up outdoors will be assigned space on a first-come, first-served basis. Outdoor rate: 10? per 5 m/l, with the option to park your car behind the booth. The flea market opens at 7:00 a.m. Exhibitors must fill out a form upon arrival and attach a photocopy of both sides of their ID card.

L’événement Marché aux puces Cappel a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH