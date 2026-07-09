Informations pratiques

Tautavel

FETE DE LA PREHISTOIRE DE TAUTAVEL

Avenue Léon Jean Grégory Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Le grand temps fort de l’été La Fête de la Préhistoire

Le village s’anime de 10h à 18h pour une journée de célébration unique. Bien plus qu’une simple fête, cet événement marque la convergence exceptionnelle de savoir-faire et d’expertises reconnues.

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Avenue Léon Jean Grégory Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 07 76 contact@450000ans.com

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English :

The highlight of the summer: The Prehistory Festival

The village comes alive from 10 a.m. to 6 p.m. for a day of unique celebration. Much more than just a festival, this event marks an exceptional convergence of recognized skills and expertise.

L’événement FETE DE LA PREHISTOIRE DE TAUTAVEL Tautavel a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT66