FETE DE LA PREHISTOIRE DE TAUTAVEL Tautavel
mercredi 5 août 2026 · Tautavel
Informations pratiques
Tautavel
FETE DE LA PREHISTOIRE DE TAUTAVEL
Avenue Léon Jean Grégory Tautavel Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Le grand temps fort de l’été La Fête de la Préhistoire
Le village s’anime de 10h à 18h pour une journée de célébration unique. Bien plus qu’une simple fête, cet événement marque la convergence exceptionnelle de savoir-faire et d’expertises reconnues.
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Avenue Léon Jean Grégory Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 07 76 contact@450000ans.com
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English :
The highlight of the summer: The Prehistory Festival
The village comes alive from 10 a.m. to 6 p.m. for a day of unique celebration. Much more than just a festival, this event marks an exceptional convergence of recognized skills and expertise.
L’événement FETE DE LA PREHISTOIRE DE TAUTAVEL Tautavel a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT66
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