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LES MERCREDIS DE TAUTAVEL (MARCHÉ NOCTURNE) Tautavel

mercredi 5 août 2026 · Tautavel

LES MERCREDIS DE TAUTAVEL (MARCHÉ NOCTURNE) Tautavel

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
66720 Tautavel
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Tautavel

LES MERCREDIS DE TAUTAVEL (MARCHÉ NOCTURNE)

Place de la République Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Marchés nocturnes de producteurs du Pays Catalan.
  .

Place de la République Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08  mairie@tautavel.com

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English :

Nighttime Farmers’ Markets in the Catalan Region.

L’événement LES MERCREDIS DE TAUTAVEL (MARCHÉ NOCTURNE) Tautavel a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TAUTAVEL

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