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AGENDA · La Chapelle-aux-Saints

Fête de la Préhistoire La Chapelle-aux-Saints

samedi 1 août 2026 · La Chapelle-aux-Saints

Fête de la Préhistoire La Chapelle-aux-Saints

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Sourdoire
Ville
19120 La Chapelle-aux-Saints
Département
Corrèze
Tarif

La Chapelle-aux-Saints

Fête de la Préhistoire

Sourdoire La Chapelle-aux-Saints Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02

Une journée placée sous le signe de la préhistoire avec de nombreuses animations gratuites pour les grands et les petits championnat de tir aux armes préhistoriques, taille de silex, parure, musique préhistorique, atelier d’art pariétal, tir à l’arc, tir au propulseur, tables rondes, salon du livre…
Buvette sur place   .

Sourdoire La Chapelle-aux-Saints 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 25 56 62 

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English : Fête de la Préhistoire

L’événement Fête de la Préhistoire La Chapelle-aux-Saints a été mis à jour le 2026-07-25 par Corrèze Tourisme

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