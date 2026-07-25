Informations pratiques

La Chapelle-aux-Saints

Fête de la Préhistoire

Sourdoire La Chapelle-aux-Saints Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Une journée placée sous le signe de la préhistoire avec de nombreuses animations gratuites pour les grands et les petits championnat de tir aux armes préhistoriques, taille de silex, parure, musique préhistorique, atelier d’art pariétal, tir à l’arc, tir au propulseur, tables rondes, salon du livre…

Buvette sur place .

Sourdoire La Chapelle-aux-Saints 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 25 56 62

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English : Fête de la Préhistoire

L’événement Fête de la Préhistoire La Chapelle-aux-Saints a été mis à jour le 2026-07-25 par Corrèze Tourisme