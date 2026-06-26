Informations pratiques

La Broque

Fête de la Principauté 800 ans du Château de Salm

Maison forestière de Salm La Broque Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Cette année marque un anniversaire particulier les 800 ans du Château de Salm ! A cette occasion, rejoignez nous sur le hameau de Salm pour célébrer la grande Fête de la Principauté ! Nous vous avons concocté un programme rempli d’histoire, de convivialité, de découverte du patrimoine et du savoir-faire local.

Au programme de 9h à 18h Reconstitutions historiques & relève de la Garde de Salm, visites du château & démonstrations de métiers anciens, grand marché de producteurs et d’artisans d’art, etc. .

Maison forestière de Salm La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 29 56 35 78 contact@principaute-de-salm.fr

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English :

L’événement Fête de la Principauté 800 ans du Château de Salm La Broque a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche