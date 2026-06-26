Fête de la Principauté 800 ans du Château de Salm La Broque
dimanche 16 août 2026 · La Broque
Informations pratiques
La Broque
Fête de la Principauté 800 ans du Château de Salm
Maison forestière de Salm La Broque Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Cette année marque un anniversaire particulier les 800 ans du Château de Salm ! A cette occasion, rejoignez nous sur le hameau de Salm pour célébrer la grande Fête de la Principauté ! Nous vous avons concocté un programme rempli d’histoire, de convivialité, de découverte du patrimoine et du savoir-faire local.
Au programme de 9h à 18h Reconstitutions historiques & relève de la Garde de Salm, visites du château & démonstrations de métiers anciens, grand marché de producteurs et d’artisans d’art, etc. .
Maison forestière de Salm La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 29 56 35 78 contact@principaute-de-salm.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la Principauté 800 ans du Château de Salm La Broque a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
À voir aussi à La Broque (Bas-Rhin)
- Sentiers Plaisir Le sentier des Passeurs La Broque 18 juillet 2026
- Sentiers Plaisir Salm, un château vivant La Broque 19 juillet 2026
- Sentiers Plaisir Sur les traces des anabaptistes de Salm La Broque 22 juillet 2026
- Sentiers Plaisir Balade sur les hauteurs de La Broque La Broque 6 août 2026
- Visite guidée de La Rubanerie, La Rubanerie, La Broque 18 septembre 2026