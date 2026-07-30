Informations pratiques

La Broque

Visite du cimetière mennonite de Salm

La Broque Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée par Claude Baecher avec une intervention de Romain Speisser, du cimetière anabaptiste de Salm, premier cimetière mennonite alsacien à être inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, dans le hameau de Salm (commune de La Broque).

Visite commentée par Monsieur Claude Baecher avec une intervention de Monsieur Romain Speisser, du cimetière anabaptiste de Salm, premier cimetière mennonite alsacien à être inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, dans le hameau de Salm (commune de La Broque). Ce cimetière a été mis en valeur et fût exclusivement utilisé par la communauté mennonite de Salm aux 18ème et 19ème siècles. Deux départs de visites, à partir du parking de la maison forestière de Salm à 14h et à 15h15, durée de la visite 45 min. Accès admis aux chiens en laisse, déconseillé aux personnes à mobilité réduite. .

La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51 tourisme@valleedelabruche.fr

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English :

Guided tour by Claude Baecher, with a contribution by Romain Speisser, of the Salm Anabaptist cemetery, the first Alsatian Mennonite cemetery to be listed on the Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, in the hamlet of Salm (commune of La Broque).

L’événement Visite du cimetière mennonite de Salm La Broque a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche