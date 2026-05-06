Bainville-aux-Miroirs

Fête de la réserve naturelle La Moselle Sauvage en Fête !

Bainville-aux-Miroirs Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 16:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

20 ans d’existence, cela se fête ! Le dimanche 7 juin sera l’occasion de se rassembler et de découvrir autrement cette belle réserve naturelle. Familles, petits et grands, curieux de nature ou non, tous sont invités à célébrer cet anniversaire.

Rejoignez-nous à Bainville-aux-Miroirs pour une journée festive au cœur de la nature ! Animations, découvertes, spectacle, ateliers créatifs, jeux pour enfants et convivialité vous attendent pour célébrer ensemble les 20 ans de la Moselle sauvage.

-Visites guidées thématiques

-Spectacle

-Espace immersion

-Ateliers créatifs

-Découverte de la réserve à vélo

-Jeux et activités pour enfants

-Initiation pêche

-Marché de producteurs

Entrée libre et gratuite !

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

Bainville-aux-Miroirs 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 21 45 c.gruber@cen-lorraine.fr

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English :

celebrating 20 years of existence! Sunday, June 7 will be an opportunity to get together and discover this beautiful nature reserve in a whole new way. Families, young and old, nature lovers or not, all are invited to celebrate this anniversary.

Join us in Bainville-aux-Miroirs for a festive day in the heart of nature! Activities, discoveries, shows, creative workshops, children’s games and conviviality await you as we celebrate 20 years of Moselle sauvage.

-Themed guided tours

-Show

-Immersion area

-Creative workshops

-Discover the reserve by bike

-Games and activities for children

-Fishing initiation

-Farmers’ market

Free admission!

Refreshments and snacks on site

L’événement Fête de la réserve naturelle La Moselle Sauvage en Fête ! Bainville-aux-Miroirs a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS DU SAINTOIS