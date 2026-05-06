Fête de la réserve naturelle La Moselle Sauvage en Fête ! Bainville-aux-Miroirs
Fête de la réserve naturelle La Moselle Sauvage en Fête ! Bainville-aux-Miroirs dimanche 7 juin 2026.
Bainville-aux-Miroirs
Fête de la réserve naturelle La Moselle Sauvage en Fête !
Bainville-aux-Miroirs Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 16:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
20 ans d’existence, cela se fête ! Le dimanche 7 juin sera l’occasion de se rassembler et de découvrir autrement cette belle réserve naturelle. Familles, petits et grands, curieux de nature ou non, tous sont invités à célébrer cet anniversaire.
Rejoignez-nous à Bainville-aux-Miroirs pour une journée festive au cœur de la nature ! Animations, découvertes, spectacle, ateliers créatifs, jeux pour enfants et convivialité vous attendent pour célébrer ensemble les 20 ans de la Moselle sauvage.
-Visites guidées thématiques
-Spectacle
-Espace immersion
-Ateliers créatifs
-Découverte de la réserve à vélo
-Jeux et activités pour enfants
-Initiation pêche
-Marché de producteurs
Entrée libre et gratuite !
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
Bainville-aux-Miroirs 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 21 45 c.gruber@cen-lorraine.fr
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English :
celebrating 20 years of existence! Sunday, June 7 will be an opportunity to get together and discover this beautiful nature reserve in a whole new way. Families, young and old, nature lovers or not, all are invited to celebrate this anniversary.
Join us in Bainville-aux-Miroirs for a festive day in the heart of nature! Activities, discoveries, shows, creative workshops, children’s games and conviviality await you as we celebrate 20 years of Moselle sauvage.
-Themed guided tours
-Show
-Immersion area
-Creative workshops
-Discover the reserve by bike
-Games and activities for children
-Fishing initiation
-Farmers’ market
Free admission!
Refreshments and snacks on site
L’événement Fête de la réserve naturelle La Moselle Sauvage en Fête ! Bainville-aux-Miroirs a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS DU SAINTOIS