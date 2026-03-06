Fête de la rhubarbe

Morfontaine Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

2026-06-07

La commune vit au rythme de la rhubarbe durant toute une journée entière.

Artisanat, brocante, restauration et animations (sur scène et déambulations).

Tartes, muffins et crumbles à la rhubarbe.

Grande tarte à la rhubarbe de 3,20 mètres de diamètre.Tout public

Rue Maréchal de Lattre de Tassigny Morfontaine 54920 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 34 01 44 16

English :

The village lives to the rhythm of rhubarb for a whole day.

Handicrafts, flea markets, food and entertainment (on stage and in the streets).

Rhubarb tarts, muffins and crumbles.

Large rhubarb tart, 3.20 metres in diameter.

