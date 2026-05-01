Port-sur-Seille

Fête de la rhubarbe

Port-sur-Seille Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Fête de la Rhubarbe à Port-sur-Seille

Stands de dégustations, bijoux, déco, vente de plants de rhubarbe et de vin de rhubarbe, animations musicales et jeux pour enfants

Restauration sur placeTout public

0 .

Port-sur-Seille 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 99 87 10 pssstportsurseille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rhubarb Festival in Port-sur-Seille

Tasting stands, jewelry, decorations, rhubarb plant and rhubarb wine sales, musical entertainment and children’s games

Catering on site

L’événement Fête de la rhubarbe Port-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON