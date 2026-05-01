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Fête de la rhubarbe Port-sur-Seille

Fête de la rhubarbe Port-sur-Seille dimanche 24 mai 2026.

Ville : 54700 Port-sur-Seille

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Port-sur-Seille

Fête de la rhubarbe

Port-sur-Seille Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Fête de la Rhubarbe à Port-sur-Seille

Stands de dégustations, bijoux, déco, vente de plants de rhubarbe et de vin de rhubarbe, animations musicales et jeux pour enfants

Restauration sur placeTout public
0  .

Port-sur-Seille 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 99 87 10  pssstportsurseille@gmail.com

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English :

Rhubarb Festival in Port-sur-Seille

Tasting stands, jewelry, decorations, rhubarb plant and rhubarb wine sales, musical entertainment and children’s games

Catering on site

L’événement Fête de la rhubarbe Port-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON