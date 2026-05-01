Fête de la rhubarbe Port-sur-Seille
Fête de la rhubarbe Port-sur-Seille dimanche 24 mai 2026.
Port-sur-Seille
Fête de la rhubarbe
Port-sur-Seille Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Fête de la Rhubarbe à Port-sur-Seille
Stands de dégustations, bijoux, déco, vente de plants de rhubarbe et de vin de rhubarbe, animations musicales et jeux pour enfants
Restauration sur placeTout public
0 .
Port-sur-Seille 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 99 87 10 pssstportsurseille@gmail.com
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English :
Rhubarb Festival in Port-sur-Seille
Tasting stands, jewelry, decorations, rhubarb plant and rhubarb wine sales, musical entertainment and children’s games
Catering on site
L’événement Fête de la rhubarbe Port-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON