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Fête de la Rivière Lamothe-Montravel

Fête de la Rivière Lamothe-Montravel

Fête de la Rivière Lamothe-Montravel dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Sur les quais

Ville : 24230 Lamothe-Montravel

Département : Dordogne

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Lamothe-Montravel

Fête de la Rivière

Sur les quais Lamothe-Montravel Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Rendez-vous sur les quais à partir de 18h pour un marché gourmand et de nombreux stands pour vous régaler, en musique, après la descente en canoë. La soirée se clôturera par un merveilleux feu d’artifice tiré sur la rivière.   .

Sur les quais Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 62 12 

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English : Fête de la Rivière

L’événement Fête de la Rivière Lamothe-Montravel a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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