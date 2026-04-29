Fête de la Rivière Lamothe-Montravel
Fête de la Rivière Lamothe-Montravel dimanche 19 juillet 2026.
Lamothe-Montravel
Fête de la Rivière
Sur les quais Lamothe-Montravel Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Rendez-vous sur les quais à partir de 18h pour un marché gourmand et de nombreux stands pour vous régaler, en musique, après la descente en canoë. La soirée se clôturera par un merveilleux feu d’artifice tiré sur la rivière. .
Sur les quais Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 62 12
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English : Fête de la Rivière
L’événement Fête de la Rivière Lamothe-Montravel a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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