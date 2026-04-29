Lamothe-Montravel

Fête de la Rivière

Sur les quais Lamothe-Montravel Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Rendez-vous sur les quais à partir de 18h pour un marché gourmand et de nombreux stands pour vous régaler, en musique, après la descente en canoë. La soirée se clôturera par un merveilleux feu d’artifice tiré sur la rivière. .

Sur les quais Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 62 12

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English : Fête de la Rivière

L’événement Fête de la Rivière Lamothe-Montravel a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides