Lamothe-Montravel | Soirée repas à thème Lamothe-Montravel

Lamothe-Montravel | Soirée repas à thème

Comité des fêtes Lamothe-Montravel Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Une nouvelle page s’ouvre en ce début d’année 2026 pour le Comité…

Parce que 90 ans d’histoire méritent un symbole marquant ; le Comité des Fêtes de Lamothe-Montravel arbore désormais son logo officiel pour cette année anniversaire !

90 années de fêtes, de rencontres, de sourires et de moments partagés au cœur de notre village.

Merci à toutes celles et ceux qui ont fait, et font encore vivre le Comité des Fêtes depuis 90 ans !

Toute l’équipe de l’association vous adresse ses meilleurs vœux pour 2026 une année de partage, de sourires, de rencontres… et de beaux moments à vivre ensemble. .

Comité des fêtes Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 43 63 64

