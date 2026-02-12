Fête de la Rose

Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

25ème édition de la Fête de la Rose toute la journée dans le bourg.

Ce petit village typique se transforme, pour la journée, en un merveilleux jardin de senteurs. Chaque année, plus de 3000 visiteurs viennent admirer et échanger sur le thème de la rose avec les nombreux rosiéristes et artisans présents, ces exposants venant des 4 coins de la région.

Au programme:

11h30 baptême d’une Rose à l’effigie d’une personne ou d’une entité connue,

A partir de 12h: repas possible dans la salle polyvalente sur réservation et sandwicherie,

15h en général, un concert a lieu dans l’église décorée de roses et de merveilleux bouquets de roses à l’occasion de cette fête (à confirmer s’il y aura un concert en 2026).

Animations diverses.

Jeux pour enfants.

Buvette et restauration. .

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 89 53 comfetes.saintyrieixsousaixe@gmail.com

English : Fête de la Rose

