UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sommières-du-Clain

Fête de la Saint Claud Sommières-du-Clain

samedi 5 septembre 2026 · Sommières-du-Clain

Fête de la Saint Claud Sommières-du-Clain

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Ville
86160 Sommières-du-Clain
Département
Vienne
Tarif

Sommières-du-Clain

Fête de la Saint Claud

Sommières-du-Clain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

– Journée au camping
Vide grenier/marché
Artisanal
Gratuit sur réservation
Restauration sur place

– Animation
Danse country
Concours
Broyés du Poitou
Jeux enfants

– 19h au château
Moule Frites
Adulte 16€
-12 ans 7€
Repas animé par muscial spirit

– 22h30
Feu d’artifice
Tiré au Château
Soirée animé par DJ Calypso

Journée organisée par le Comité des Fêtes.   .

Sommières-du-Clain 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 09 64 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint Claud

L’événement Fête de la Saint Claud Sommières-du-Clain a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou