Fête de la Saint Claud Sommières-du-Clain
samedi 5 septembre 2026 · Sommières-du-Clain
Informations pratiques
Sommières-du-Clain
Fête de la Saint Claud
Sommières-du-Clain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
– Journée au camping
Vide grenier/marché
Artisanal
Gratuit sur réservation
Restauration sur place
– Animation
Danse country
Concours
Broyés du Poitou
Jeux enfants
– 19h au château
Moule Frites
Adulte 16€
-12 ans 7€
Repas animé par muscial spirit
– 22h30
Feu d’artifice
Tiré au Château
Soirée animé par DJ Calypso
Journée organisée par le Comité des Fêtes. .
Sommières-du-Clain 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 09 64 43
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English : Fête de la Saint Claud
L’événement Fête de la Saint Claud Sommières-du-Clain a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou