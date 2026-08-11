Informations pratiques

Sommières-du-Clain

Fête de la Saint Claud

Sommières-du-Clain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

– Journée au camping

Vide grenier/marché

Artisanal

Gratuit sur réservation

Restauration sur place

– Animation

Danse country

Concours

Broyés du Poitou

Jeux enfants

– 19h au château

Moule Frites

Adulte 16€

-12 ans 7€

Repas animé par muscial spirit

– 22h30

Feu d’artifice

Tiré au Château

Soirée animé par DJ Calypso

Journée organisée par le Comité des Fêtes. .

Sommières-du-Clain 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 09 64 43

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English : Fête de la Saint Claud

L’événement Fête de la Saint Claud Sommières-du-Clain a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou