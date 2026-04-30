Fête de la Saint Cochon Lucy-sur-Yonne Lucy-sur-Yonne

Lucy-sur-Yonne

Fête de la Saint Cochon

Lucy-sur-Yonne L’île de Lucy-sur-Yonne Lucy-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 06:30:00

fin : 2026-07-26 02:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Dès 6h30 vide Grenier (sans réservations, 3€ les 2 mètres, 1€ le mètre supplémentaire) Animations toute la journée 20h30 Vitazik en concert Feux d’artifice et bal Restauration et buvette sur place. Entrée libre .

Lucy-sur-Yonne L’île de Lucy-sur-Yonne Lucy-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 70 30

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English : Fête de la Saint Cochon

L’événement Fête de la Saint Cochon Lucy-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais