Fête de la Saint-Eloi Eyragues

Eyragues

Fête de la Saint-Eloi

Du samedi 27 au mardi 30 juin 2026 à partir de 19h. Centre ville et place de la Libération Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-27

Fêtes de la Saint-Eloi.

Garnie dans le parc du château de la Malgue, une forêt de buis délicatement façonnée, le blé noir et les bouquets d’asperges vertes offrent un véritable spectacle. La bénédiction sur la place de l’Eglise est un moment important.

Défilé de la carreto ramado chaque dernier dimanche de juin.

Garnie dans le parc du château de la Malgue, une forêt de buis délicatement façonnée, le blé noir et les bouquets d’asperges vertes offrent un véritable spectacle tout en finesse. La bénédiction sur la place de l’Eglise est un moment important.



Samedi 27 Juin

7h30: Messe au Château de La Malgue.

9h Garniture de la charrette au Château de La Malgue. Distribution des tortillades.

13h Déjeuner offert aux sociétaires.

19h Essais de la charrette au Galop.

21h30: Orchestre Marco Imperatori.



Dimanche 28 Juin

9h45 Grand Messe en l’honneur de Saint-Éloi en l’église paroissiale Saint-Maxime.

11h Bénédiction et défilé de la charrette de Saint-Éloi tirée par des chevaux harnachés à la mode sarrazine.

17h Course camarguaise 2ème série du Trident d’or organisée par le CTPR LA BOURGINE. Abrivado aprés la course.

21h30 Orchestre Marco Imperatori.



Lundi 29 Juin

8h Messe en mémoire des défunts de la confrérie.

12h Abrivado par le Comité des Fêtes.

16h30 Course de la ligue camarguaise Course de la Ligue .

19h Bandido par le Comité des Fêtes.

21h Pistou sur la place animation THE DONKEYS (Pistou à volonté, fromage, dessert, vin compris). Réservation dans les bars.



Mardi 30 juin

21h Concert avec la chorale Sainte Cécile de Rognonas à l’église paroissiale Sainte Maxime organisé par l’association Témoignage & Patrimoine. Participation libre. .

Centre ville et place de la Libération Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 91 46 72

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English :

Saint-Eloi’s day celebrations.

In the park of the Château de la Malgue, a boxwood forest delicately shaped, buckwheat and bunches of green asparagus offer a real spectacle. The blessing on the church square is an important moment.

L’événement Fête de la Saint-Eloi Eyragues a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence