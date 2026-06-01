Ofcourse Festival Electronique Parc du Mas de la Chapelle Eyragues

Eyragues

Ofcourse Festival Electronique

Vendredi 26 juin 2026 de 19h à 2h. Parc du Mas de la Chapelle 48 chemin de la chapelle Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 02:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Pour sa sixième édition, OfCourse ! investira pour la première fois le Parc du Mas de la Chapelle pour une soirée complète placée sous le signe de la musique électronique et du partage.

Pensée comme une parenthèse estivale, cette édition réunira plusieurs artistes aux univers complémentaires dans un cadre arboré et ombragé au cœur d’Eyragues, en plein cœur de la Provence.

L’événement se déroulera de 19h à 2h du matin et proposera une montée progressive en intensité musicale tout au long de la soirée, permettant aux festivaliers de vivre une expérience évolutive du début à la fin.

Cette sixième édition marque une étape importante dans le développement du projet, avec une ambition renforcée tout en conservant l’ADN qui a fait le succès des précédents rendez-vous.



Réservation de tables par message uniquement 06 58 18 37 74 ou 06 85 05 88 77

Billeterie https://shotgun.live/festivals/ofcourse-6 .

Parc du Mas de la Chapelle 48 chemin de la chapelle Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For its sixth edition, OfCourse! will take place for the first time at the Parc du Mas de la Chapelle for an evening dedicated entirely to electronic music and community.

L’événement Ofcourse Festival Electronique Eyragues a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence