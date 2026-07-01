Fête de la Saint-Eloi Rognonas

Informations pratiques

Rognonas

Fête de la Saint-Eloi

Du jeudi 9 au mardi 14 juillet 2026. Les Arènes, centre du village. Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-09

La confrérie de Saint Eloi de Rognonas organise chaque 2eme dimanche de juillet une fête religieuse dédiée à St Eloi avec une charrette ramée, courant pendant une partie de son trajet. Une tradition provençale propre au nord du département.

La confrérie de Saint Eloi de Rognonas organise chaque 2eme dimanche de juillet une fête dédiée à St Eloi avec une charrette ramée, courant pendant une partie de son trajet.



Prieurs Nathalie Teissier et Dominique Derosiaux, Johanna et Julien Gonfond

Capitaines Maddy Delpierre, Maël Hascoët, Corentin Rochette, Laly Trouche



Jeudi 9 Juillet

21h30 Course d’étalons et taureaux jeunes aux arènes



Vendredi 10 Juillet

19h Aubade des prieurs aux autorités civiles en mairie.

21h Spectacle équestre de Julien Gonfond aux arènes.



Samedi 11 Juillet

10h 12h Promenade à poneys avenue de la Libération.

18h30 Essais de la charrette et reconnaissance à la croix de Saint-Éloi.

20h Repas sur la place du Marché (SCR).

21h Concert Tribute Goldman sur la place du Marché.



Dimanche 12 Juillet

7h Messe au mas entrée et parking par l’impasse des Grand’Terres (suivre fléchage) avec la participation de la Chorale Sainte-Cécile et du Ruban de Provence.

8h Déjeuner des charretiers et des sympathisants.

9h45 Grand Messe en l’église Saint-Pierre avec la participation de la Chorale Sainte-Cécile.

11h Course et bénédiction de la charrette suivies du défilé de l’Harmonie rognonaise, Ruban de Provence, Amicale équestre et Provençales.

12h Apéritif concert de l’Harmonie rognonaise devant la mairie.

13h Repas fraternel au mas des prieurs (vente de tickets auprès de Danielle Cestier au plus tard le 5 juillet).

17h Course de taureaux aux arènes Trophée des charretiers suivie d’une bandido Route des Lonnes.

20h Concert The Donkeys sur la place du Marché.



Lundi 13 Juillet

10h Animations pour les enfants avenue de la Libération.

17h Course de Ligue aux arènes suivie d’une bandido Route des Lonnes.

20h Soirée des artisans locaux sur la place du Marché animée par la peña Del Castillo (coquillages, charcuteries, salades composées, fromages, pâtisseries). Vente de tickets jusqu’au 9 juillet à la Cave des passionnés.

22h DJ du Bon ange.



Mardi 14 Juillet

Journée taurine

9h Départ devant la mairie pour le déjeuner hez Julien Gonfond Les écuries du petit Claux .

11h30 Abrivado longue à l’ancienne animée par la pena Del Castillo, départ chemin de Langlade avec 3 tours dans le village.

13h Aïoli place Jeanne d’Arc, vente de tickets jusqu’au 11 juillet au Café de Provence et café de la Bourse.

16h30 Vachettes piscine aux arènes suivies d’une bandido Route des Lonnes.

20h Soirée républicaine avec l’orchestre Cocktail de nuit. .

Les Arènes, centre du village. Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 16 69 61

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English :

The brotherhood of Saint Eloi of Rognonas organizes every 2nd Sunday of July a religious festival dedicated to St. Eloi with a cart rowed, running during part of its journey. A Provencal tradition specific to the north of the department.

L’événement Fête de la Saint-Eloi Rognonas a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence