Fête de la Saint Fiacre, Appoigny Espace culturel d’Appoigny Appoigny
samedi 29 août 2026 · Espace culturel d'Appoigny · Appoigny
Informations pratiques
Appoigny
Fête de la Saint Fiacre, Appoigny
Espace culturel d’Appoigny 22 Route des Bries Appoigny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-30 23:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Appoigny célèbre sa fête patronale, la Saint-Fiacre, lors d’un week-end festif organisé à l’espace culturel. Au programme une fête foraine sur les deux jours, un concert suivi d’un grand feu d’artifice le samedi soir, et un marché artisanal avec animations familiales le dimanche. Un moment de convivialité organisé par le comité des fêtes qui rassemble tout le village et ses environs autour d’une programmation variée et accessible à tous. .
Espace culturel d’Appoigny 22 Route des Bries Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 26 63 21 cfappoigny@gmail.com
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English : Fête de la Saint Fiacre, Appoigny
L’événement Fête de la Saint Fiacre, Appoigny Appoigny a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois