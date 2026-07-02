Fête de la Saint Fiacre, Appoigny Espace culturel d’Appoigny Appoigny

Informations pratiques

Appoigny

Fête de la Saint Fiacre, Appoigny

Espace culturel d’Appoigny 22 Route des Bries Appoigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-30 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Appoigny célèbre sa fête patronale, la Saint-Fiacre, lors d’un week-end festif organisé à l’espace culturel. Au programme une fête foraine sur les deux jours, un concert suivi d’un grand feu d’artifice le samedi soir, et un marché artisanal avec animations familiales le dimanche. Un moment de convivialité organisé par le comité des fêtes qui rassemble tout le village et ses environs autour d’une programmation variée et accessible à tous. .

Espace culturel d’Appoigny 22 Route des Bries Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 26 63 21 cfappoigny@gmail.com

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English : Fête de la Saint Fiacre, Appoigny

L’événement Fête de la Saint Fiacre, Appoigny Appoigny a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois