Fête de la Saint Fiacre, au Château de Viven Jardins du Château de Viven Viven

Informations pratiques

Viven

Fête de la Saint Fiacre, au Château de Viven

Jardins du Château de Viven 921 chemin du Château Viven Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

9ème édition de la Fête de la Saint Fiacre, patron des jardiniers !

Exposants de vivaces, arbustes, agrumes, fleurs coupées, poterie, plantes aquatiques, orchidées, farines, confitures, bières, légumes, aromatiques et médicinales, sirops, confitures, eaux florales, teinture indigo, démonstration ruches, tressage végétal et gouaches). 10h30 visite des jardins avec un arboriste du domaine. 15h causerie-échange sur les pierres de jardin Suiseki par Dominique. 16h visite les petites bêtes du jardin par Nathalie et Annick. Ateliers Bouturage rempotage Reconnaissance de végétaux (feuilles) Mini-paysages de plantes Ateliers enfants, dessin et broderie de feuilles Démonstration greffage (CLAB) .

Jardins du Château de Viven 921 chemin du Château Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 93 62 08 shbbs64@gmail.com

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English : Fête de la Saint Fiacre, au Château de Viven

L’événement Fête de la Saint Fiacre, au Château de Viven Viven a été mis à jour le 2026-08-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran