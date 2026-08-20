Projection : la comtesse aux 5 maris, Château et jardins de Viven, Viven

Informations pratiques

Projection : la comtesse aux 5 maris 19 et 20 septembre Château et jardins de Viven Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Film produit par Isard Production, en présence des comédiens en tenue de scène.

Château et jardins de Viven 921 Chemin du Château, 64450 Viven, France Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0686486097 http://www.chateau-de-viven.com Le marquis Jean César de Mesplès fut l’un des personnages importants de la Société béarnaise du XVIIIe siècle. C’est lui qui remplaça le manoir par le château actuel avec écuries, granges, basse-cour, entouré de terres labourables, vignes et bois. L’intérieur conserve des éléments de décor daté des années 1750-1760 en font le plus bel exemple des châteaux XVIIIe siècle du Vic-Bilh : boiseries, stucs, toiles peintes d’inspiration orientale. Autoroute A65, sortie n°9 Thèze.

Film produit par Isard-Production avec présence des comédiens en tenue de scène.

©château de viven