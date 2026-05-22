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Fête de la Saint-Firmin Dampierre-sous-Bouhy

Fête de la Saint-Firmin Dampierre-sous-Bouhy dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : Derrière la salle des fêtes

Ville : 58310 Dampierre-sous-Bouhy

Département : Nièvre

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Dampierre-sous-Bouhy

Fête de la Saint-Firmin

Derrière la salle des fêtes Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Fête de la Saint Firmin brocante toute la journée, un moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs.
Messe à l’église de Dampierre-sous-Bouhy à 10h30, suivie du verre de l’amitié offert par la mairie. Restauration et buvette sur place.   .

Derrière la salle des fêtes Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 73 91 39  mairie.dampierre@wanadoo.fr

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English : Fête de la Saint-Firmin

L’événement Fête de la Saint-Firmin Dampierre-sous-Bouhy a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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