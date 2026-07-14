Fête de la Saint-Hippolyte Rue Saint-Hippolyte Basse-Rentgen

Informations pratiques

Basse-Rentgen

Fête de la Saint-Hippolyte

Rue Saint-Hippolyte Chapelle de Haute-Rentgen Basse-Rentgen Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

À cette occasion, des cavaliers, des attelages et des passionnés de chevaux venus de tout le secteur se retrouvent à la chapelle de Haute-Rentgen pour participer à la traditionnelle bénédiction des chevaux.

Après la messe en plein air, chaque cavalier s’avance avec son cheval ou son attelage pour recevoir la bénédiction du prêtre. En souvenir de cette belle tradition, un sachet de friandises est offert à chaque cavalier pour son cheval.Tout public

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Rue Saint-Hippolyte Chapelle de Haute-Rentgen Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 40 51 mairie.basserentgen@wanadoo.fr

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English :

%C0On this occasion, riders, horse-drawn carriages, and horse enthusiasts from all over the region gather at the Haute-Rentgen Chapel to take part in the traditional blessing of the horses.

After the outdoor Mass, each rider steps forward with their horse or horse-drawn carriage to receive the priest’s blessing. As a memento of this beautiful tradition, each rider is given a bag of treats for their horse.

L’événement Fête de la Saint-Hippolyte Basse-Rentgen a été mis à jour le 2026-07-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS