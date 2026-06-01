Fête de la Saint-Jean Brinon-sur-Sauldre
Fête de la Saint-Jean Brinon-sur-Sauldre samedi 20 juin 2026.
Brinon-sur-Sauldre
Fête de la Saint-Jean
Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des Fêtes de Brinon-sur-Sauldre organise la Fête de la Saint-Jean pour le solstice d’été.
Soirée animée par Ludovic Bouet
Buvette et restauration .
Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 13 20 77 comitedesfetesbrinon@gmail.com
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English :
The Comité des Fêtes de Brinon-sur-Sauldre organizes the Fête de la Saint-Jean for the summer solstice.
L’événement Fête de la Saint-Jean Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-06-08 par OT SAULDRE ET SOLOGNE