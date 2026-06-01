Brinon-sur-Sauldre

Fête de la Saint-Jean

Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des Fêtes de Brinon-sur-Sauldre organise la Fête de la Saint-Jean pour le solstice d’été.

Soirée animée par Ludovic Bouet

Buvette et restauration .

Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 13 20 77 comitedesfetesbrinon@gmail.com

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English :

The Comité des Fêtes de Brinon-sur-Sauldre organizes the Fête de la Saint-Jean for the summer solstice.

L’événement Fête de la Saint-Jean Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-06-08 par OT SAULDRE ET SOLOGNE