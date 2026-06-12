Fête de la Saint Jean chants, repas champêtre animé et feu de la Saint-Jean Quartier Eyherraberry Saint-Jean-Pied-de-Port
Fête de la Saint Jean chants, repas champêtre animé et feu de la Saint-Jean Quartier Eyherraberry Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 20 juin 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Fête de la Saint Jean chants, repas champêtre animé et feu de la Saint-Jean
Quartier Eyherraberry Pont dit Romain Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 12:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Repas champêtre et chants pour la fête de la Saint-Jean ! Suivi du traditionnel feu de la Saint-Jean.
Repas sur réservation. .
Quartier Eyherraberry Pont dit Romain Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 53 80 73 garazikogazteria64@gmail.com
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English : Fête de la Saint Jean chants, repas champêtre animé et feu de la Saint-Jean
L’événement Fête de la Saint Jean chants, repas champêtre animé et feu de la Saint-Jean Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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