Fête de la Saint Jean chants, repas champêtre animé et feu de la Saint-Jean Quartier Eyherraberry Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 20 juin 2026.

Saint-Jean-Pied-de-Port

Fête de la Saint Jean chants, repas champêtre animé et feu de la Saint-Jean

Quartier Eyherraberry Pont dit Romain Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 12:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Repas champêtre et chants pour la fête de la Saint-Jean ! Suivi du traditionnel feu de la Saint-Jean.

Repas sur réservation. .

Quartier Eyherraberry Pont dit Romain Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 53 80 73 garazikogazteria64@gmail.com

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English : Fête de la Saint Jean chants, repas champêtre animé et feu de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint Jean chants, repas champêtre animé et feu de la Saint-Jean Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque