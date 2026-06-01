Fête de la Saint-Jean de Puysserampion Puysserampion
Fête de la Saint-Jean de Puysserampion Puysserampion samedi 27 juin 2026.
Puysserampion
Fête de la Saint-Jean de Puysserampion
Le bourg Puysserampion Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
À l’occasion de la Saint-Jean, venez nombreux à la journée festive que vous propose l’association Amitié-Loisirs. A la tombée de la nuit, un repas champêtre et le feu de la St-Jean clôtureront la soirée.
À l’occasion de la Saint-Jean, venez nombreux à la journée festive que vous propose l’association Amitié-Loisirs. A la tombée de la nuit, un repas champêtre et le feu de la St-Jean clôtureront la soirée. .
Le bourg Puysserampion 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 21 68 47
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English : Fête de la Saint-Jean de Puysserampion
To celebrate St. John’s Day, come one, come all to the festive day organized by the Amitié-Loisirs association. As night falls, a country-style meal and a Midsummer bonfire will bring the evening to a close.
L’événement Fête de la Saint-Jean de Puysserampion Puysserampion a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Pays de Lauzun