Fête de la Saint-Jean Égleny
Fête de la Saint-Jean Égleny samedi 13 juin 2026.
Égleny
Fête de la Saint-Jean
Au Mille Club d’Egleny Égleny Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
REPAS ANIMATION ET CONCERT DU GROUPE LES DOC FEU DE LA SAINT-JEAN
• 19h00 OUVERTURE DE LA BUVETTE
• 19h45 CONCERT DU GROUPE LES DOC
• 20H30 REPAS CHAMPETRE CONCOCTÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES (sur réservation)
• 22h00 2e PASSAGE DU GROUPE LES DOC
• 23H FEU DE LA SAINT-JEAN .
Au Mille Club d’Egleny Égleny 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 70 01 07 contact@cdf-egleny.fr
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English : Fête de la Saint-Jean
L’événement Fête de la Saint-Jean Égleny a été mis à jour le 2026-06-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !