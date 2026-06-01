Égleny

Fête de la Saint-Jean

Au Mille Club d’Egleny Égleny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

REPAS ANIMATION ET CONCERT DU GROUPE LES DOC FEU DE LA SAINT-JEAN

• 19h00 OUVERTURE DE LA BUVETTE

• 19h45 CONCERT DU GROUPE LES DOC

• 20H30 REPAS CHAMPETRE CONCOCTÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES (sur réservation)

• 22h00 2e PASSAGE DU GROUPE LES DOC

• 23H FEU DE LA SAINT-JEAN .

Au Mille Club d’Egleny Égleny 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 70 01 07 contact@cdf-egleny.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Égleny a été mis à jour le 2026-06-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !