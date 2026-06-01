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Fête de la Saint Jean Joussé

Fête de la Saint Jean Joussé

Fête de la Saint Jean Joussé samedi 20 juin 2026.

Ville : 86350 Joussé

Département : Vienne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Joussé

Fête de la Saint Jean

Joussé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

9h Color Run
9h>16h Portes ouvertes Créativ’activités
10h>16h Animation démonstration avec les pompiers de Charroux
12h Burger frites
14h Olympiades Relais pas équipe de 2, cours à l’eau, course au sac, chamboultout, fléchette. Par équipe de 2 (5€)
20h Soirée brasero
23h feu d’artifice   .

Joussé 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 44 16 81 

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English : Fête de la Saint Jean

L’événement Fête de la Saint Jean Joussé a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou