Fête de la Saint Jean Joussé
Fête de la Saint Jean Joussé samedi 20 juin 2026.
Joussé
Fête de la Saint Jean
Joussé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
9h Color Run
9h>16h Portes ouvertes Créativ’activités
10h>16h Animation démonstration avec les pompiers de Charroux
12h Burger frites
14h Olympiades Relais pas équipe de 2, cours à l’eau, course au sac, chamboultout, fléchette. Par équipe de 2 (5€)
20h Soirée brasero
23h feu d’artifice .
Joussé 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 44 16 81
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English : Fête de la Saint Jean
L’événement Fête de la Saint Jean Joussé a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou