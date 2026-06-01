Fête de la Saint-Jean La Rue-Saint-Pierre samedi 27 juin 2026.

La Rue-Saint-Pierre

Fête de la Saint-Jean

La Rue-Saint-Pierre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le comité des fêtes de la Rue Saint-Pierre organise le feu de Saint-Jean !

Au menu Cochon grillé (sur réservation)

Repas sur réservation, coupon réponse avec chèque à déposer dans la boîte au lettre de la mairie de la rue saint pierre 76690.

Venez nombreux passer une soirée dans la bonne ambiance! .

La Rue-Saint-Pierre 76690 Seine-Maritime Normandie

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English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean La Rue-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin