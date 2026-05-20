Fête de la Saint Jean Le Pin
Fête de la Saint Jean Le Pin samedi 20 juin 2026.
Le Pin
Fête de la Saint Jean
Place Jeanne d’Arc Le Pin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la St Jean avec jeux en bois, animation musicale, soirée dansante, snacking et feux d’artifice pyromusical.
Repas sur réservation sur Helloasso ou par téléphone au 06.25.21.51.60 ou 06.89.72.91.68. .
Place Jeanne d’Arc Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 21 51 60 biteau.fabien@orange.fr
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English :
L’événement Fête de la Saint Jean Le Pin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Bocage Bressuirais
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