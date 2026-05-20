Le Pin

Fête de la Saint Jean

Place Jeanne d’Arc Le Pin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la St Jean avec jeux en bois, animation musicale, soirée dansante, snacking et feux d’artifice pyromusical.

Repas sur réservation sur Helloasso ou par téléphone au 06.25.21.51.60 ou 06.89.72.91.68. .

Place Jeanne d’Arc Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 21 51 60 biteau.fabien@orange.fr

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English :

L’événement Fête de la Saint Jean Le Pin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Bocage Bressuirais