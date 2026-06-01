Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Saint-Jean Magnat-l’Étrange

Fête de la Saint-Jean Magnat-l’Étrange

Fête de la Saint-Jean Magnat-l’Étrange samedi 20 juin 2026.

Ville : 23260 Magnat-l'Étrange

Département : Creuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Magnat-l’Étrange

Fête de la Saint-Jean

Magnat-l’Étrange Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la Saint-Jean à Magnat l’Etrange
Au programme à 14h concours de pétanque, à 19h kebab, frites et glace (10€) suivi à 20h30 d’un concert avec Anna Talk et bal

Sur réservations   .

Magnat-l’Étrange 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 45 49 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Magnat-l’Étrange a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze