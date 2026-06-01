Fête de la Saint-Jean Magnat-l’Étrange
Fête de la Saint-Jean Magnat-l’Étrange samedi 20 juin 2026.
Magnat-l’Étrange
Fête de la Saint-Jean
Magnat-l’Étrange Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Saint-Jean à Magnat l’Etrange
Au programme à 14h concours de pétanque, à 19h kebab, frites et glace (10€) suivi à 20h30 d’un concert avec Anna Talk et bal
Sur réservations .
Magnat-l’Étrange 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 45 49 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Saint-Jean
L’événement Fête de la Saint-Jean Magnat-l’Étrange a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze