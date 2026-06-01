Parigné-l’Évêque

Fête de la Saint Jean

Chemin de La Perrière Parigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-21 03:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Bal populaire avec feu d’artifice

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Parigné-l’Évêque organise sa traditionnelle fête de la Saint Jean. Le samedi 20 juin à partir de 14h00 pour sa porte ouverte suivi du repas dansant animé par l’orchestre Arkanciel. Un feu d’artifice sera tiré à 23h30

Réservation et informations sur https://pompiersparignebrette.fr/

Venez nombreux .

Chemin de La Perrière Parigné-l’Évêque 72250 Sarthe Pays de la Loire +33 6 43 14 89 42 Amicaleparignebrettesp@gmail.com

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English :

Popular ball with fireworks

L’événement Fête de la Saint Jean Parigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-12 par CDT72