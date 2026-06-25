Informations pratiques

Saint-Jean-Ligoure

Fête de la Saint-Jean

Avenue des Ligures Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

De 14h à 18h, profitez d’animations gratuites pour toute la famille jeux traditionnels en bois, structure gonflable et de nombreuses surprises dans une ambiance conviviale et festive. Tentez aussi votre chance à la tombola avec un grand prix exceptionnel un jambon, ainsi que de nombreux lots à gagner. Dès 18h30 et jusqu’à 20h30, assistez au concert gratuit du Duo MJ avec un répertoire Folk, Rock, Bossa et Pop. Côté restauration, un repas du soir est proposé menu adulte à 18 € (terrine, magret, piperade, fromage, dessert) et menu enfant à 10 € (hamburger, dessert). La soirée après le grand feu d’artifice tiré dès 22h et l’allumage du feu de Saint-Jean. .

Avenue des Ligures Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 28 16 31

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English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus