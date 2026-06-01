FETE DE LA SAINT JEAN Tautavel
FETE DE LA SAINT JEAN Tautavel mardi 23 juin 2026.
Tautavel
FETE DE LA SAINT JEAN
Place de la République Tautavel Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Saint Jean 2026 à Tautavel
Rendez-vous le 23 juin pour célébrer la traditionnelle Fête de la Saint-Jean à Tautavel !
.
Place de la République Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08 mairie@tautavel.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saint Jean 2026 in Tautavel
Join us on June 23 to celebrate the traditional Saint-Jean Festival in Tautavel!
L’événement FETE DE LA SAINT JEAN Tautavel a été mis à jour le 2026-06-16 par BIT DE TAUTAVEL
À voir aussi à Tautavel (Pyrénées-Orientales)
- FETE LA MUSIQUE 2026 Tautavel 21 juin 2026