Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FETE DE LA SAINT JEAN Tautavel

FETE DE LA SAINT JEAN Tautavel

FETE DE LA SAINT JEAN Tautavel mardi 23 juin 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 66720 Tautavel

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Tautavel

FETE DE LA SAINT JEAN

Place de la République Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Saint Jean 2026 à Tautavel

Rendez-vous le 23 juin pour célébrer la traditionnelle Fête de la Saint-Jean à Tautavel !
  .

Place de la République Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08  mairie@tautavel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint Jean 2026 in Tautavel

Join us on June 23 to celebrate the traditional Saint-Jean Festival in Tautavel!

L’événement FETE DE LA SAINT JEAN Tautavel a été mis à jour le 2026-06-16 par BIT DE TAUTAVEL

À voir aussi à Tautavel (Pyrénées-Orientales)