FETE LA MUSIQUE 2026 Tautavel
FETE LA MUSIQUE 2026 Tautavel dimanche 21 juin 2026.
Tautavel
FETE LA MUSIQUE 2026
Place de la République Tautavel Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la Musique à Tautavel
Dimanche 21 juin 19h30 Place de la République
Soirée animée par le duo TU Y JO, suivie d’un karaoké ouvert à tous.
Ambiance festive garantie
.
Place de la République Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08 mairie@tautavel.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music Festival in Tautavel
Sunday, June 21 at 7:30 p.m. ? Place de la République
An evening hosted by the duo TU Y JO, followed by karaoke open to everyone.
A festive atmosphere is guaranteed
L’événement FETE LA MUSIQUE 2026 Tautavel a été mis à jour le 2026-06-15 par BIT DE TAUTAVEL
À voir aussi à Tautavel (Pyrénées-Orientales)
- FETE DE LA SAINT JEAN Tautavel 23 juin 2026