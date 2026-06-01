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FETE LA MUSIQUE 2026 Tautavel

FETE LA MUSIQUE 2026 Tautavel

FETE LA MUSIQUE 2026 Tautavel dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 66720 Tautavel

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Tautavel

FETE LA MUSIQUE 2026

Place de la République Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la Musique à Tautavel
Dimanche 21 juin 19h30 Place de la République

Soirée animée par le duo TU Y JO, suivie d’un karaoké ouvert à tous.
Ambiance festive garantie
  .

Place de la République Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08  mairie@tautavel.com

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English :

Music Festival in Tautavel
Sunday, June 21 at 7:30 p.m. ? Place de la République

An evening hosted by the duo TU Y JO, followed by karaoke open to everyone.
A festive atmosphere is guaranteed

L’événement FETE LA MUSIQUE 2026 Tautavel a été mis à jour le 2026-06-15 par BIT DE TAUTAVEL

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