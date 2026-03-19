Fête de la Saint-Loup

Square Marcel Léger Asnois Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 12:00:00

fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Fête de la Saint-Loup 12h repas traditionnel, 16h après-midi dansante, 20h repas et animation DJ, 23h feu d’artifice .

Square Marcel Léger Asnois 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 28 33

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English : Fête de la Saint-Loup

L’événement Fête de la Saint-Loup Asnois a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tannay Brinon Corbigny