Fête de la Saint-Loup Asnois
Fête de la Saint-Loup Asnois samedi 25 juillet 2026.
Fête de la Saint-Loup
Square Marcel Léger Asnois Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Fête de la Saint-Loup 12h repas traditionnel, 16h après-midi dansante, 20h repas et animation DJ, 23h feu d’artifice .
Square Marcel Léger Asnois 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 28 33
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English : Fête de la Saint-Loup
L’événement Fête de la Saint-Loup Asnois a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tannay Brinon Corbigny