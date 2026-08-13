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AGENDA · Saint-Maurice-d'Ételan

Fête de la Saint Maurice Saint-Maurice-d’Ételan

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Maurice-d'Ételan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
76330 Saint-Maurice-d'Ételan
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Maurice-d’Ételan

Fête de la Saint Maurice

Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

AU PROGRAMME !

⛪ 18h — Messe à l’église

19h15 — Apéritif en musique
Un moment convivial offert par la commune et le comité des fêtes, avec la participation de l’Harmonie de Grandcamp

️ 20h — Pique-nique participatif sous chapiteau
Chacun apporte un plat à partager quiche, salade, dessert…
Et pour les gourmands, food-truck et crêpes seront également présents !

À la nuit tombée — La fête continue !
DJ Fabrice prendra les commandes pour une soirée dansante pleine d’énergie et de bonne humeur !

La soirée se poursuivra avec un feu d’artifice pour clôturer les festivités en beauté!

‍ ‍ ‍ Une soirée festive et chaleureuse à partager en famille, entre amis et entre voisins !   .

Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 90 25  mairiestmauricedetelan@gmail.com

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English : Fête de la Saint Maurice

L’événement Fête de la Saint Maurice Saint-Maurice-d’Ételan a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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