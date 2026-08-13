Fête de la Saint Maurice Saint-Maurice-d’Ételan
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Maurice-d'Ételan
Informations pratiques
Saint-Maurice-d’Ételan
Fête de la Saint Maurice
Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
AU PROGRAMME !
⛪ 18h — Messe à l’église
19h15 — Apéritif en musique
Un moment convivial offert par la commune et le comité des fêtes, avec la participation de l’Harmonie de Grandcamp
️ 20h — Pique-nique participatif sous chapiteau
Chacun apporte un plat à partager quiche, salade, dessert…
Et pour les gourmands, food-truck et crêpes seront également présents !
À la nuit tombée — La fête continue !
DJ Fabrice prendra les commandes pour une soirée dansante pleine d’énergie et de bonne humeur !
La soirée se poursuivra avec un feu d’artifice pour clôturer les festivités en beauté!
Une soirée festive et chaleureuse à partager en famille, entre amis et entre voisins ! .
Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 90 25 mairiestmauricedetelan@gmail.com
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English : Fête de la Saint Maurice
L’événement Fête de la Saint Maurice Saint-Maurice-d’Ételan a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme