Informations pratiques

Saint-Maurice-d’Ételan

Fête de la Saint Maurice

Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

AU PROGRAMME !

⛪ 18h — Messe à l’église

19h15 — Apéritif en musique

Un moment convivial offert par la commune et le comité des fêtes, avec la participation de l’Harmonie de Grandcamp

️ 20h — Pique-nique participatif sous chapiteau

Chacun apporte un plat à partager quiche, salade, dessert…

Et pour les gourmands, food-truck et crêpes seront également présents !

À la nuit tombée — La fête continue !

DJ Fabrice prendra les commandes pour une soirée dansante pleine d’énergie et de bonne humeur !

La soirée se poursuivra avec un feu d’artifice pour clôturer les festivités en beauté!

‍ ‍ ‍ Une soirée festive et chaleureuse à partager en famille, entre amis et entre voisins ! .

Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 90 25 mairiestmauricedetelan@gmail.com

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English : Fête de la Saint Maurice

L’événement Fête de la Saint Maurice Saint-Maurice-d’Ételan a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme