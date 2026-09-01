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AGENDA · Saint-Maurice-d'Ételan

Journées Européennes du Patrimoine Visites du château d’Ételan Saint-Maurice-d’Ételan

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Maurice-d'Ételan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Château d'Etelan
Ville
76330 Saint-Maurice-d'Ételan
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Maurice-d’Ételan

Journées Européennes du Patrimoine Visites du château d’Ételan

Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, visitez le château d’Ételan en compagnie de la famille Boudier, propriétaire du château.
A la découverte du plus ancien château Renaissance en France

Samedi 19 septembre
– visites guidées de 10h à 13h et de 14h à 19h (dernier départ à 18h)
Dimanche 20 septembre
– visites guidées de 10h à 13h et de 14h à 17h (dernier départ à 16h)
– à 17h Conférence Ételan, au fil des Siècles par l’historienne, Mme Aline LEMONNIER-MERCIER, suivi de la dédicace de la Publication inédite ETELAN, AU FIL DES SIÈCLES par l’auteur
– 18h Concert payant (15 € par personne) par Philippe DAVENET, sur des œuvres inédites, en relation avec le Château d’Etelan.

Durée 1h, départs des visites toutes les heures
Tarif 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans   .

Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 01 12 04 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites du château d’Ételan

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites du château d’Ételan Saint-Maurice-d’Ételan a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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