Informations pratiques

Saint-Maurice-d’Ételan

Journées Européennes du Patrimoine Visites du château d’Ételan

Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, visitez le château d’Ételan en compagnie de la famille Boudier, propriétaire du château.

A la découverte du plus ancien château Renaissance en France

Samedi 19 septembre

– visites guidées de 10h à 13h et de 14h à 19h (dernier départ à 18h)

Dimanche 20 septembre

– visites guidées de 10h à 13h et de 14h à 17h (dernier départ à 16h)

– à 17h Conférence Ételan, au fil des Siècles par l’historienne, Mme Aline LEMONNIER-MERCIER, suivi de la dédicace de la Publication inédite ETELAN, AU FIL DES SIÈCLES par l’auteur

– 18h Concert payant (15 € par personne) par Philippe DAVENET, sur des œuvres inédites, en relation avec le Château d’Etelan.

Durée 1h, départs des visites toutes les heures

Tarif 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans .

Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 01 12 04

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites du château d’Ételan

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites du château d’Ételan Saint-Maurice-d’Ételan a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme