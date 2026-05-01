Fête de la Saint-Michel Beautiran
Fête de la Saint-Michel Beautiran vendredi 8 mai 2026.
Beautiran
Fête de la Saint-Michel
Beautiran Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
.
Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 56 70 00 cdfbeautiran@gmail.com
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English : Fête de la Saint-Michel
L’événement Fête de la Saint-Michel Beautiran a été mis à jour le 2026-04-28 par Sud Bordeaux Tourisme
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